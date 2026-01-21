L' assessore al bilancio Emmanuel Conte potrebbe candidarsi alle primarie Ma Sala frena

L’assessore al bilancio Emmanuel Conte potrebbe candidarsi alle primarie del centrosinistra a Milano. Sebbene sia stato già capolista della lista civica di Beppe Sala, il suo nome non è ancora ufficialmente confermato, e alcune fonti indicano che il sindaco frena sulla sua candidatura. La decisione rimane ancora in evoluzione, mentre il panorama politico milanese continua a discutere sulle possibili scelte in vista delle prossime elezioni.

Emmanuel Conte candidato alle primarie per il centrosinistra a Milano? Il nome dell'assessore al bilancio, patrimonio e piano straordinario casa, fedelissimo del sindaco Beppe Sala, già capolista della sua lista civica, è tra gli ultimi citati nei corridoi della politica milanese per concorrere.

