L' Arsenal sa solo vincere Inter battuta 3-1 a San Siro

L'Arsenal conferma la sua competitività e si impone con un netto 3-1 sull'Inter a San Siro. La sconfitta complica le possibilità dei nerazzurri di qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League, evidenziando le sfide che attendono la squadra nelle prossime gare. Un risultato che sottolinea la solidità degli inglesi e mette in evidenza l'importanza di un miglioramento per l'Inter nel prosieguo della competizione.

Per i nerazzurri una sconfitta che complica i piani per la qualificazione diretta agli ottavi MILANO - All'Inter non riesce l'impresa, che l'avrebbe avvicinata agli ottavi di finale di Champions. A San Siro, nella penultima giornata della prima fase, esulta solo l'Arsenal, che indirizza il match nella prima mezz'ora e lo chiude nel finale, vincendo 3-1 e conquistando il settimo successo in altrettanti incontri. Si comincia con Chivu che sorprende scegliendo Acerbi, schierato al centro della difesa con Akanji nel ruolo di braccetto destro, e che scommette su Sucic. Panchina iniziale per Bisseck e Mkhitaryan, e anche l'Arsenal fa turnover: fuori inizialmente Gabriel, Ødegaard, Martinelli, Rice, Havertz e Gyökeres. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Inter Arsenal arbitro: fischietto portoghese a San SiroL’arbitro della partita tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, sarà João Pinheiro, fischietto portoghese.

Verso Inter-Arsenal, i precedenti di San SiroLe sfide tra Inter e Arsenal sono state finora poche, con soli tre incontri ufficiali disputati, tutti in ambito europeo.

