L’Arsenal raggiunge un altro livello vincendo a San Siro

Da justcalcio.com 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Arsenal ha ottenuto una vittoria importante a San Siro, consolidando la propria posizione tra le prime due squadre della classifica. Questa prestazione rafforza la competitività del team e rappresenta un passo significativo nel percorso della stagione 2026. La vittoria, confermata da fonti affidabili come 101 Great Goals, evidenzia la crescita e la determinazione della squadra londinese in questa fase del campionato.

2026-01-21 00:52:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Arsenal è ormai sicuro di un posto tra i primi due. Mikel Arteta ha elogiato la sua squadra dell’Arsenal per aver raggiunto un altro livello nella vittoria per 3-1 della Champions League sull’Inter a San Siro, che si è assicurata un piazzamento tra i primi due nella fase di campionato. Già sicuro di un posto tra i primi otto dopo la straordinaria sconfitta del Manchester City contro BodoGlimt martedì, l’Arsenal ha prodotto una prestazione davvero impressionante contro i Nerazzurri ottenendo sette vittorie su sette in questa stagione di Champions League, la serie più lunga del club nella competizione.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Inter Arsenal arbitro: fischietto portoghese a San SiroL’arbitro della partita tra Inter e Arsenal, valida per la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League, sarà João Pinheiro, fischietto portoghese.

Verso Inter-Arsenal, i precedenti di San SiroLe sfide tra Inter e Arsenal sono state finora poche, con soli tre incontri ufficiali disputati, tutti in ambito europeo.

