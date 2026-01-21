L' appello di Maradona jr | Io a questo punto prenderei Insigne al Napoli

Diego Maradona Jr. ha suggerito a Radio Kiss Kiss Napoli di considerare l’acquisto di Insigne per il Napoli. Con le restrizioni del saldo zero in Lega Calcio, il club deve valutare attentamente le opportunità di mercato senza cedere attuali calciatori. La proposta riflette l’interesse per rinforzare la squadra, mantenendo un occhio alle possibilità offerte dalla situazione attuale.

Diego Maradona jr a Radio Kiss Kiss Napoli parla del mercato degli azzurri proponendo l'ingaggio di un grande ex, vista l'impossibilità di acquisti importanti senza cedere calciatori attualmente in rosa per la regola del ‘saldo zero' di cui si sta discutendo in Lega Calcio.“A questo punto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

L'appello di Maradona jr al Napoli: Riprendiamo Insigne a zero, tornerebbe volentieriE' necessariamente il mercato delle idee per il Napoli costretto al saldo zero imposto dalla Commissione di controllo dei conti dei club. Al momento, dunque, il direttore sportivo Giovanni Manna dov ... msn.com

Diego Maradona Jr, l'appello: Napoli, prendi Lorenzo Insigne. Costa zero, torna volentieri e ha qualitàCon Noa Lang in procinto di lasciare la maglia azzurra per trasferirsi al Galatasaray, per il Napoli è aperta la caccia a un esterno sinistro d'attacco. napolitoday.it

Diego Maradona Jr. e l'appello al Napoli: VOI PRENDERESTE INSIGNE #napoli #lorenzoinsigne #diegomaradona #maradona #calciomercato - facebook.com facebook

