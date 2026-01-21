L’appello della figlia di Beppe Alfano all’Antimafia | dovete indagare

La figlia di Beppe Alfano ha rivolto un appello all’Antimafia, chiedendo un’indagine approfondita sulla tragica morte del padre, avvenuta 33 anni fa in Sicilia. Con fermezza, ribadisce la necessità di fare piena luce sulla vicenda, affermando l’importanza di ottenere verità e giustizia senza ombre. Un invito che sottolinea il bisogno di chiarimenti su un episodio ancora avvolto da mistero.

Roma, 21 gen. (askanews) – A distanza di 33 anni “dalla morte di mio padre” Giuseppe, freddato con un revolver calibro 22 in Sicilia a Barcellona Pozzo di Gotto, “chiedo verità e soprattutto giustizia in maniera definitiva e senza ombre. Soprattutto, alla presidente della commissione Antimafia chiedo che istituisca quel comitato che era nato nel 2003 e che avrebbe dovuto investigare sull’omicidio di mio padre, che invece non si è mai riunito”. Il racconto di Sonia Alfano è dettagliato nel descrivere il clima di isolamento in cui questo assassinio è maturato (tra omertà, criminalità organizzata, “servizi segreti” e “complicità” politiche), con i depistaggi che ne sono seguiti, le tante domande rimaste senza risposta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Barcellona Pozzo di Gotto ricorda Beppe Alfano, memoria e impegno civile contro mafia e corruzioneDomani a Barcellona Pozzo di Gotto si terranno due iniziative per ricordare Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia.

Mafia, 33 anni fa l’assassinio di Beppe Alfano. La premier ne ricorda il coraggio: non piegò mai la testaTrentatre anni fa, Beppe Alfano, giornalista vittima della mafia, perse la vita.

