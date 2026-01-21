L’annuncio scuote il calciomercato | Donnarumma in Serie A

Gianluigi Donnarumma potrebbe tornare a giocare in Serie A nel prossimo campionato. Dopo aver maturato esperienze all’estero, il portiere della nazionale si valuta come possibile rinforzo per diverse squadre italiane. La sua eventuale presenza in campionato rappresenta un nuovo capitolo per il calciomercato italiano, offrendo opportunità di crescita e competitività. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali sulle trattative e le decisioni dei club coinvolti.

Si avvicina il ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A con il portiere della nazionale che potrebbe tornare a calcare i campi italiani già dal prossimo campionato. Trasferitosi al Manchester City durante la scorsa estate con un’operazione da circa 30 milioni di euro, Gianluigi Donnarumma potrebbe cambiare di nuovo maglia con due club sulle sue tracce. Donnarumma verso il ritorno in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it L’avventura di Donnarumma al Manchester City sta proseguendo tra alti e bassi con il portiere della nazionale italiana che si starebbe guardando intorno. La serata di Champions League contro il Bodo Glimt non è stata di certo positiva per il classe 1999 che, dopo la vittoria della coppa con il PSG, ha deciso di proseguire la sua carriera in Inghilterra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

