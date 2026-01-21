L' annuncio di D' Incecco Lega | Completati i lavori sulla Tiburtina a Turrivalignani che riapre al traffico

Sono stati completati i lavori di Anas sulla strada statale 5 Tiburtina a Turrivalignani, che ora è nuovamente aperta al traffico. Dopo mesi di interventi, la circolazione sulla strada è stata ripristinata, migliorando la sicurezza e la connessione locale. La riapertura rappresenta un passo importante per la mobilità nella zona, garantendo un collegamento più efficiente per pendolari e utenti della strada.

Completati i lavori Anas sulla Tiburtina Ss5 nel territorio di Turrivaligani, con la riapertura al traffico dopo mesi di interruzione. Ad annunciarlo il consigliere regionale e capogruppo della Lega Vincenzo D'Incecco, che il 23 dicembre scorso si era recato sul posto per un sopralluogo."Come.🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Riaprirà a gennaio la Tiburtina a Turrivalignani chiusa da mesi per una frana Leggi anche: Pediatria riapre a Palestrina, completati i Lavori all'Ospedale “Coniugi Bernardini” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026: l'annuncio ufficiale | Ciclismo su strada; Valentino, l’annuncio della scomparsa e la data delle esequie; Jonas Vingegaard, l'annuncio ufficiale: sarà al via del Giro d'Italia e del Tour de France 2026; Sanità e liste d'attesa, l'annuncio: All'ospedale di Spoleto radiologia operativa fino alle 23 e anche il sabato pomeriggio. L’annuncio di Speranza contro liste d’attesa e file in pronto soccorso: Diagnostica di primo livello anche negli studi dei medici di famiglia. In manovra anche i ...Il Ministro della Salute su La Stampa rivela alcune misure sul personale che potrebbero entrare nella legge di Bilancio. Per prima cosa si punta a trovare risorse (si parla di circa 250 mln da ... quotidianosanita.it Manovra, l’annuncio di Giorgetti: «Pacchetto da 3,5 miliardi di euro»Il ministro dell’Economia interviene in Senato. Da Transizione 5.0 ai crediti d’imposta Zes fino alla questione Ponte sullo Stretto. Cosa ha detto il titolare del Tesoro. Intervento inaspettato in ... lettera43.it L'ANNUNCIO D'Incecco (Lega) sulla sicurezza: "Più forze dell'ordine in arrivo in Abruzzo, 18 unità nel Pescarese Il dettaglio su tutte le province abruzzesi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.