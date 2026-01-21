L’Anm denuncia il governo all’Ue in nome del posto fisso per tutti

L’Anm ha annunciato di aver presentato una richiesta di audizione alla Commissione europea, sostenendo che le recenti proposte del governo mettano a rischio il principio del posto fisso per i magistrati. Questa iniziativa riflette le preoccupazioni dell’associazione rispetto alle possibili ripercussioni sul sistema giudiziario e sui diritti dei professionisti, sottolineando l’importanza di mantenere stabilità e tutela nel settore pubblico.

L'Associazione nazionale magistrati pretende che il governo stabilizzi tutti gli addetti all'Ufficio per il processo, assunti a tempo determinato. Per questo ha chiesto di essere audita dalla Commissione europea. Un'iniziativa tanto grave sul piano istituzionale quanto surreale sul piano dei contenuti "Dall'Anm slogan da imbonitori per il No". Parla la giudice Ceccarelli Con un'iniziativa tanto grave sul piano istituzionale quanto surreale sul piano dei contenuti, l'Associazione nazionale magistrati ha chiesto di essere audita dalla Commissione europea per denunciare le inadempienze del governo italiano nell'attuazione del Pnrr.

