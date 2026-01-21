Lang-Galatasaray ore decisive | Napoli tratta sulla cifra

Le trattative tra Napoli e il giocatore Noa Lang stanno entrando nella fase finale, con le parti impegnate a definire la cifra del trasferimento. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre si attende una conferma ufficiale. La trattativa rappresenta un passaggio importante per entrambe le società, con l’obiettivo di chiudere l’accordo nel modo più favorevole.

Il futuro di Noa Lang è entrato in una fase cruciale. Le indicazioni più recenti arrivano da Fabrizio Romano, che dal suo canale YouTube ha fatto il punto su condizioni fisiche e trattativa, rassicurando sul primo aspetto e aprendo spiragli concreti sul secondo. “Nonostante l’infortunio rimediato all’ultimo pallone toccato nella gara di Copenaghen dopo un duro fallo che ha fatto temere il peggio – spiega Romano -, al momento non risultano lesioni considerate serie. Questa è l’impressione emersa nel post partita, con il giocatore apparso sofferente ma non in condizioni tali da far scattare particolari allarmi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il trasferimento di Noa Lang dal Club Brugge al Galatasaray sembra essere in fase di valutazione, con i contatti tra le parti avviati.

Sul fronte del calciomercato del Napoli, si attende l'offerta ufficiale del Galatasaray per Noa Lang.

