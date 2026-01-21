Lancianese e Shima a medaglia

Domenica scorsa, gli atleti della SportUp Sambenedettese hanno partecipato ai Campionati Regionali di Salvamento a Fabriano, ottenendo risultati soddisfacenti. Tra i partecipanti, Lancianese e Shima si sono distinti conquistando rispettivamente una medaglia. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per tutto il team.

Domenica scorsa gli atleti della SportUp Sambenedettese hanno preso parte ai Campionati Regionali di Salvamento a Fabriano, ottenendo complessivamente riscontri positivi. Nella prova di staffetta Line Throw, Cristian Lancianese e Roni Shima (nella foto) hanno conquistato il bronzo assoluto, salendo sul podio in una gara che ha visto confrontarsi atleti di tutte le categorie. A livello individuale, Lancianese ha inoltre ottenuto due medaglie di bronzo nelle prove di manichino con pinne e torpedo e superlifesaver, oltre a un argento nel percorso misto, dimostrando continuità di rendimento su più specialità.

