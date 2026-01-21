Lame e lamentele

Le lame e le lamentele sono spesso fraintese, soprattutto quando si parla di coltelli. Chi non ha mai incontrato uno strumento affilato può avere difficoltà a comprenderne il valore e l’uso corretto. In questo testo, analizzeremo le caratteristiche di questi strumenti e le possibili fonti di malinteso, offrendo una visione chiara e obiettiva senza sensazionalismi.

Forse è solo perché non ne hanno mai incontrato uno. Armato di coltello, vogliamo dire. Perché se no fatichiamo a capire. Lungi da noi cedere alle sirene razziste di certa destra. Ma neppure piegarci all'ondata di giustificazionismo di certa sinistra. Sì, parliamo di accoltellamenti a scuola. Negli ultimi giorni abbiamo sentito dire che il problema non sono le lame, ma altro. Per Massimo Giannini è la mancanza di corsi all'affettività nelle scuole: per fermare i «maranza» basterebbe «usare un linguaggio che include e che rispetta». Per Giovanni Floris è colpa delle famiglie italiane che spaventano i propri figli in maniera un po' razzista dicendo: «Attento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

