L’Air Force One con Trump diretto a Davos torna indietro | Problema elettrico

L’Air Force One con Donald Trump a bordo ha interrotto il suo viaggio verso Davos a causa di un problema elettrico. L’aereo ha fatto ritorno negli Stati Uniti, sospendendo temporaneamente la trasferta. L’incidente ha coinvolto il volo diretto al Forum economico di Davos, suscitando attenzione sulle condizioni tecniche del velivolo e sugli eventuali sviluppi successivi.

Donald Trump è nuovamente in volo verso l' Europa dopo l'imprevisto tecnico che aveva interrotto il viaggio diretto al Forum economico di Davos. Il presidente degli Stati Uniti ha ripreso la trasferta nelle prime ore del mattino, come riferito da un giornalista dell' Afp. L' Air Force One era stato costretto a rientrare alla base aerea di partenza a causa di un problema elettrico minore, emerso poco dopo il decollo. Una misura di sicurezza che ha imposto l'interruzione immediata del volo presidenziale. Dopo l'atterraggio precauzionale, Trump e il suo entourage sono stati trasferiti alla Joint Base Andrews, il principale scalo militare utilizzato per i voli ufficiali del presidente americano.

