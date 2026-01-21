L' Air Force One con Trump deve tornare indietro poi riparte per Davos Groenlandia? Probabile soluzione con l' Ue

L’Air Force One con Donald Trump a bordo ha dovuto tornare indietro poco dopo il decollo a causa di un problema elettrico. Dopo aver risolto l’incidente, il velivolo è ripartito alla volta di Davos, dove il presidente parteciperà al forum economico internazionale. Tra le possibili soluzioni per le questioni climatiche si valuta anche un intervento sulla Groenlandia, in collaborazione con l’Unione Europea.

Era decollato da circa un'ora l'Air Force One con a bordo il presidente Usa, Donald Trump, diretto a Davos (Svizzera), quando ha dovuto fare ritorno indietro, alla Joint Base Andrews del Maryland, pochi chilometri a sud-est di Washington, per un problema elettrico. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che la decisione è stata presa dopo il decollo, per estrema cautela. Di ritorno l'aereo è atterrato in sicurezza. Un giornalista che si trovava a bordo ha raccontato che le luci nella cabina stampa dell'aereo si sono spente brevemente dopo il decollo, ma non è stata fornita alcuna spiegazione e solo circa mezz'ora dopo il decollo ai giornalisti è stato detto che l'aereo sarebbe tornato indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un guasto elettrico ha costretto l'Air Force One a interrompere il viaggio verso Davos, con Trump che ha annunciato il possibile utilizzo della Groenlandia come soluzione con l'Europa.

L'Air Force One con Donald Trump a bordo, in viaggio verso Davos, è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema elettrico.

