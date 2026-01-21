L' Air Force One con Trump a bordo deve tornare indietro | cosa è successo

L'Air Force One con Donald Trump a bordo, in viaggio verso Davos, è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema elettrico. L'aereo, partito regolarmente, ha dovuto interrompere il volo per motivi di sicurezza, senza ulteriori complicazioni. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati altri disagi o rischi.

Era decollato da circa un'ora l'Air Force One con a bordo il presidente Usa, Donald Trump, diretto a Davos (Svizzera), quando ha dovuto fare ritorno indietro per un problema elettrico. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che la decisione è stata presa dopo il decollo, per estrema cautela. Di ritorno l'aereo è atterrato in sicurezza. Un giornalista che si trovava a bordo ha raccontato che le luci nella cabina stampa dell'aereo si sono spente brevemente dopo il decollo, ma non è stata fornita alcuna spiegazione immediata e circa mezz'ora dopo il decollo ai giornalisti è stato detto che l'aereo sarebbe tornato indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

