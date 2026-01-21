L’AI Act è un disastro assoluto Gli Usa ribadiscono la linea all’Ue

L’AI Act dell’Unione europea sta suscitando molte critiche, con alcuni esperti che lo definiscono un vero e proprio fallimento. Michael Kratsios, ex dirigente di alto livello negli Stati Uniti, ha espresso giudizi severi, sottolineando come la normativa possa avere ripercussioni negative sul settore tecnologico. Questa posizione evidenzia le tensioni tra le politiche europee e quelle americane riguardo allo sviluppo e alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

“Un disastro assoluto”. Non usa mezze parole Michael Kratsios per parlare dell’AI Act dell’Unione europea. Il trentanovenne vive dietro le quinte della politica statunitense, poco conosciuto ai più. Ma è uno stretto consigliere di Donald Trump, cresciuto tra i palazzi istituzionali di Washington: prima ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla Difesa, poi è stato promosso a direttore tecnico durante il primo mandato del tycoon. Ora è direttore dell’ufficio per la politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca, dove si occupa delle infrastrutture legate all’intelligenza artificiale e della promozione dell’educazione tecnologica. 🔗 Leggi su Formiche.net

