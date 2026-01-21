L’approvazione da parte del Parlamento europeo del rinvio del trattato Ue-Mercosur rappresenta una decisione significativa. Con questa scelta, si sospende temporaneamente il processo di ratifica dell’accordo, firmato a gennaio, e si apre la strada a ulteriori valutazioni presso la Corte europea di Giustizia. La posizione espressa dall’europarlamentare Palmisano del Movimento 5 Stelle sottolinea la volontà di tutelare valori e interessi italiani e europei nel settore agricolo.

Il Parlamento Ue ha approvato il rinvio del trattato Ue-Mercosur alla Corte europea di Giustizia. La decisione di fatto ferma il processo di ratifica dell’accordo, firmato lo scorso 17 gennaio ad Asunciòn, in Paraguay, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Valentina Palmisano, europarlamentare del M5S, si ritiene soddisfatta dal voto? “Sì, è una vittoria del Movimento 5 Stelle che ha presentato assieme ad altri gruppi progressisti la richiesta nel tentativo di fermare un accordo che è calato dall’alto ai settori produttivi. Ancora una volta la Commissione europea usa l’agricoltura come merce di scambio per rafforzare l’industria in crisi, ma non è così che si creano sviluppo e benessere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

"L'agricoltura non è merce di scambio. Lo stop al Mercosur è una vittoria M5S". Parla l'europarlamentare dei Cinque Stelle, Palmisano

