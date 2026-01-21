Lagarde | pesa incertezza creata da Trump

Le recenti dichiarazioni di Trump hanno generato incertezza tra i leader europei. In questo contesto, la Commissione Ue invita i paesi membri a valutare le risorse disponibili, mantenere una posizione unitaria e agire con decisione. La coesione e la chiarezza delle strategie diventano fondamentali per affrontare le sfide future, garantendo stabilità e continuità nelle relazioni internazionali.

9.31 Di fronte alla "postura" adottata da Trump nei confronti dell'Europa, i leader Ue "indichino quali strumenti abbiamo a disposizione, mostrino determinazione, e siano uniti". Così Lagarde, presidente della Bce, Banca centrale europea, a margine del forum economico mondiale in corso a Davos, Svizzera. In attesa di Trump:"Buona posizione sul piano monetario. Inflazione sotto controllo. Tasso d'interesse al 2%. Ma mi preoccupa la rimessa in discussione di questi risultati da parte dell'incertezza che Trump fa pesare al mondo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

