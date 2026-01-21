Durante un’intervista con RTL, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha commentato le recenti dichiarazioni di Trump, sottolineando come le sue azioni possano mettere in discussione gli equilibri globali. Lagarde ha anche osservato che gli Stati Uniti si comportano in modo insolito per un alleato, evidenziando le variazioni nelle dinamiche internazionali e la necessità di monitorare attentamente gli sviluppi.

Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un’intervista con l’emittente Rtl. Rispondendo a una domanda sul rapporto con Washington, Lagarde ha osservato che le minacce sui dazi e su territori come la Groenlandia non sono coerenti con il comportamento di un alleato storico nell’ambito della Nato.”Stiamo assistendo all’aprirsi del sipario su un nuovo ordine internazionale. Secondo la presidente della Bce, le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sui dazi e sui territori strategici stanno mettendo in discussione gli equilibri globali. “Questo nuovo ordine internazionale deve portarci a una revisione profonda del modo in cui organizziamo la nostra economia in Europa e delle relazioni con i Paesi che giocano secondo le nostre stesse regole”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza delle prese di posizione del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro canadese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Lagarde: "Trump mette in discussione gli equilibri globali"

