Durante la cena di Davos, Christine Lagarde si è alzata e ha lasciato il tavolo, segnando un momento di tensione tra le principali rappresentanze europee. L’evento, previsto come occasione di dialogo tra Occidente e Europa, si è concluso in un clima di gelo diplomatico, con molte delegazioni che hanno abbandonato l’incontro. Un episodio che evidenzia le crescenti divisioni e le difficoltà nel mantenere il dialogo internazionale.

Il salone blindato di Davos avrebbe dovuto ospitare un momento di dialogo fra Occidente e Europa, invece si è trasformato in un regolamento di conti. Howard Lutnick parlava come chi distribuisce sentenze, elencando senza esitazioni la presunta decadenza europea davanti a una platea piena di europei costretti ad ascoltarlo. Poi è arrivato il passaggio sulle debolezze industriali, sulla dipendenza tecnologica e sull’energia verde che farebbe da regalo alla Cina: a quel punto Christine Lagarde si è alzata, ha lasciato il tovagliolo sul piatto e ha imboccato l’uscita senza una parola. Nessun sorriso, nessun rituale di circostanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lagarde si alza e se ne va: la cena di Davos finisce nel gelo diplomatico e mezza Europa lascia il tavolo

Davos, Trump attacca l'Europa: «Non va nella direzione giusta, è irriconoscibile». Tensioni alla cena di gala, Lagarde se ne vaDurante il Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Europa, definendola “irriconoscibile” e sottolineando le tensioni emerse anche durante la cena di gala, con Lagarde che si è allontanata.

Davos, scontro alla cena di Blackrock: il segretario Usa al Commercio attacca le politiche Ue. Fischi tra il pubblico. E Lagarde se ne vaDurante una cena a Davos, il segretario al Commercio degli Stati Uniti ha criticato le politiche dell’Unione Europea, suscitando reazioni contrastanti tra i partecipanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dazi Trump, il bluff che scuote i mercati: chi guadagna davvero dall'incertezza?; Trump a Davos: Danesi ingrati. Solo noi possiamo proteggere la Groenlandia. E chiede negoziati immediati per comprarla.

Davos, scontro alla cena di Blackrock: il segretario Usa al Commercio attacca le politiche Ue. Fischi tra il pubblico. E Lagarde se ne vaLa presidente della BCE tra coloro che hanno lasciato la sala dopo le critiche di Lutnick alle politiche energetiche europee ... ilfattoquotidiano.it

Lagarde ha abbandonato la cena con Lutnick dopo le critiche all'EuropaTensioni per le frasi del segretario al commercio Usa, 'attendiamo Trump a Davos, poi l'Europa si muova unita' (ANSA) ... ansa.it