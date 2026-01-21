Lagarde | Necessaria un’Europa determinata e unita

Durante il forum economico mondiale di Davos, la presidente della Bce Christine Lagarde ha sottolineato l’importanza di un’Europa determinata e unita. Rispondendo a una domanda sul possibile utilizzo di strumenti anti-coercizione nei confronti degli Stati Uniti, ha evidenziato la necessità di rafforzare la coesione europea per affrontare efficacemente le sfide internazionali. La sua posizione riflette l’impegno dell’Europa nel consolidare la propria posizione nel contesto globale.

" E' necessaria un'Europa determinata e unita ". Questa la posizione della presidente della Bce Christine Lagarde rispondendo a una domanda – nel corso del forum economico mondiale a Davos in Svizzera – sulla possibilità di usare il così detto strumento anti-coercizione europeo nei confronti degli Stati Uniti quando si trovano ad avere a che fare con le parole del suo presidente Donald Trump. Quella di Lagarde è molto più che una posizione netta sulle pretese statunitensi avanzate sulla Groenlandia. Lei stessa parla di "postura europea necessaria". Al bazooka – come viene chiamata in modo più diretto lo strumento anti-coercizione – antepone però l'unità: "Indicare quali sono gli strumenti di cui disponiamo, mostrare determinazione collettiva, essere uniti e determinati: questa è una postura europea necessaria.

