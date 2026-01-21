Lagarde la presidente Bce su Usa e Trump | Come alleati un atteggiamento strano non incontrerò Trump

Durante il World Economic Forum di Davos, Christine Lagarde, presidente della Bce, ha commentato il comportamento degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa, definendolo «molto strano» per un alleato. In particolare, ha sottolineato di non aver intenzione di incontrare Donald Trump, evidenziando una certa distanza nei rapporti tra le due parti. Le sue parole riflettono una prospettiva critica sulla relazione tra Europa e Stati Uniti in un contesto internazionale in evoluzione.

Gli Stati Uniti stanno mostrando un comportamento « molto strano per essere nostri alleati ». È il giudizio netto espresso dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, a margine del World Economic Forum di Davos, in un’intervista all’emittente francese Rtl. Al centro delle sue parole, le tensioni transatlantiche alimentate dalle posizioni dell’amministrazione americana su Groenlandia e commercio internazionale. «Non è un comportamento da alleati». Lagarde non nasconde la sua perplessità di fronte alle recenti mosse di Washington. «Quando si è insieme nella Nato, quando si è alleati da decenni e si condivide una storia reciproca, minacciare di impadronirsi di un territorio che chiaramente non è in vendita, come la Groenlandia, e brandire restrizioni al commercio internazionale non è un comportamento da alleati», ha affermato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

