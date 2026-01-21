L’aereo con Trump a bordo ha problemi | attimi di panico per il presidente

L’aereo con Donald Trump a bordo ha riscontrato problemi tecnici durante il volo verso l’Europa, causando momenti di tensione. Il presidente degli Stati Uniti era diretto al Forum economico di Davos, ma l’interruzione del viaggio ha richiesto interventi di emergenza. La situazione è sotto controllo e non si segnalano feriti. Restano in corso aggiornamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è di nuovo in viaggio verso l' Europa dopo l'interruzione forzata del volo diretto al Forum economico di Davos. La trasferta è stata riprogrammata nelle prime ore del mattino, secondo quanto riportato da un giornalista dell' Afp. Guasto elettrico sull'Air Force One e rientro alla base. L'aereo presidenziale Air Force One è stato costretto a invertire la rotta e a rientrare all'aeroporto di partenza in seguito all'individuazione di un problema elettrico minore, emerso poco dopo il decollo. Per ragioni di sicurezza è stata disposta l'interruzione immediata del volo.

