In Brasile, la Legge n. 15.1762025, nota come “Legge Gaga”, riconosce ufficialmente la fibromialgia come condizione di disabilità. La normativa introduce nuove tutele sociali e lavorative per le persone affette da questa patologia, offrendo maggiori diritti e supporto. Questa legge rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle persone con fibromialgia, evidenziando l’attenzione del paese verso le problematiche di salute invisibili.

In Brasile è entrata in vigore la Legge n. 15.1762025, soprannominata “ Legge Gaga ”, che riconosce ufficialmente la fibromialgia come condizione di disabilità e garantisce nuove tutele sociali e lavorative alle persone colpite. Il provvedimento prende il nome da Lady Gaga, che con la sua apertura sulla condizione ha contribuito a dare visibilità a un malessere spesso invisibile alla società e alla medicina. Una legge storica per una malattia spesso ignorata. La fibromialgia è una condizione cronica caratterizzata da dolore diffuso, affaticamento e altri sintomi debilitanti che può compromettere in modo significativo la qualità della vita di chi ne soffre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lady Gaga protagonista anche fuori dal palco: la legge brasiliana sulla fibromialgia porta il suo nome

