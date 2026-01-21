Lady D, la morte tra misteri e complottismi L’incidente che ha coinvolto Lady Diana il 30-31 agosto 1997 a Parigi ha suscitato numerose domande e teorie. Quel tragico evento, avvenuto sul ponte dell’Alma, rimane uno dei più discussi nella storia recente, alimentando dubbi e speculazioni su cause e responsabilità. In questo articolo, analizzeremo i fatti e le narrazioni che hanno segnato questa vicenda, cercando di offrire una panoramica chiara e ob

Un evento che difficilmente sarà dimenticato. Era la notte tra il 30 e il 31 agosto 1997 quando, a Parigi, il ponte dell'Alma si trasformò nel luogo della tragedia. La Mercedes con a bordo la principessa Lady Diana Spencer e il suo nuovo compagno Dodi Al-Fayed si schiantò a folle velocità contro il tredicesimo pilone di cemento del tunnel. L'autista correva per sfuggire all'assalto dei paparazzi, decisi a strappare la foto giusta per i rotocalchi di gossip. All'arrivo dei soccorritori, Lady D era ancora cosciente: aveva riportato traumi multipli e fratture. Fu disposto l'immediato trasferimento in ospedale, ma nonostante l'intervento chirurgico la principessa morì a causa della rottura di una vena polmonare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lady D, la morte tra misteri e complottismi

Leggi anche: The lady of Carini, un viaggio notturno e suggestivo attraverso i tesori e i misteri del castello

Leggi anche: The lady of Carini, un viaggio notturno e suggestivo attraverso i tesori e i misteri del Castello

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Nemiche: il burrascoso rapporto tra lady Diana e Raine, matrigna degna delle peggiori fiabe; La morte di Valentino (dopo Armani) è la chiusura di un ciclo per la moda italiana; Addio a Valentino, la notizia della morte sui media di tutto il mondo. FOTO; È morto Valentino, dalla politica allo spettacolo i messaggi di cordoglio.

Lady Diana: nessuno potrà mai credere che la sua morte fu un incidenteSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Lady Diana, principessa dolce e ribelle. A 25 anni dalla morte le immagini che la raccontano come mai primaSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

La morte di una donna a Rocca di Papa negli scorsi giorni ha sollevato amare considerazioni sulle condizioni delle strade e sulla sicurezza dei residenti #castellinotizie facebook