ladri indisturbati rubano con calma i distributori della tabaccheria video

Nella notte tra lunedì e martedì, nel centro di Santarcangelo di Romagna, si è verificato un furto ai danni di una tabaccheria. I ladri sono riusciti a portare via i distributori senza essere disturbati, lasciando l’attività senza danni evidenti. L’episodio si inserisce in un quadro di recenti furti che hanno interessato diverse attività commerciali della zona.

Santarcangelo (Rimini), 21 gennaio 2026 – Notte agitata nel centro di Santarcangelo di Romagna, dove tra lunedì e martedì è andato in scena l’ennesimo furto ai danni di un’attività commerciale. Nel mirino una tabaccheria di via Braschi 49, all’angolo con via Mazzini, da cui sono stati rubati due distributori automatici di palline. I ladri portano via i distributori automatici: il video I ladri hanno agito con attrezzi da scasso, sradicando i distributori dal muro e portandoli via a piedi. Oggetti ingombranti, alti circa un metro e venti, rimossi senza fretta e senza attirare attenzioni, come mostrano le immagini delle telecamere (video). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I ladri portano via i distributori automatici: il videoDue ladri sono stati ripresi mentre si aggiravano con calma nel centro di Santarcangelo di Romagna, portando via due distributori automatici alti circa un metro e due.

