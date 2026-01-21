Ladispoli prepara il Carnevale 2026 | novità in arrivo per bambini e famiglie

Ladispoli si appresta a organizzare il Carnevale 2026, con diverse novità dedicate a bambini e famiglie. Dopo gli eventi invernali, tra luminarie, pattinaggio e il concerto di Capodanno, l’amministrazione comunale si prepara a definire le iniziative per questa tradizione. L’obiettivo è creare un momento di festa e coinvolgimento per tutta la comunità, confermando l’attenzione della città alle attività culturali e di intrattenimento.

Ladispoli, 21 gennaio 2026 – Archiviata la stagione invernale tra luminarie, pista di pattinaggio sul ghiaccio e il tradizionale concertone di Capodanno, l’Amministrazione comunale di Ladispoli guarda già ai prossimi grandi appuntamenti del calendario cittadino. Al centro dell’agenda c’è il Carnevale, uno degli eventi più attesi dell’anno. La macchina organizzativa è già in moto sotto il coordinamento dell’assessore al Turismo Marco Porro, che sta lavorando alle prime fasi di programmazione per un’edizione che punta su colori, musica e intrattenimento, con un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli ma capace di coinvolgere l’intera comunità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Manovra, c'è il via libera del Senato. Tasse, bonus e misure per le famiglie: tutte le novità in arrivo nel 2026 Tarquinia si prepara a festeggiare il Carnevale 2026 con tre sfilateTarquinia si appresta a vivere il Carnevale 2026 con tre sfilate programmate per l'8, 15 e 17 febbraio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ce la godiamo tutta, anche se domani inizieremo a preparare la difficile trasferta di Ladispoli, meritiamo di festeggiare una vittoria importantissima che ha ristabilito giustizia e verità ed una classifica che fino a 6 giornate fa sembrava definitivamente comprome - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.