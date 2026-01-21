la vittoria alata di calvaltone simbolo delle olimpiadi invernali

La Vittoria Alata di Calvatone, simbolo storico di Cremona, sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’approvazione unanime del Consiglio Comunale nel 2025, l’amministrazione si sta impegnando per valorizzare questa importante testimonianza archeologica, collaborando con le istituzioni competenti a livello regionale e nazionale. Questa iniziativa mira a promuovere il patrimonio culturale locale nel contesto di un grande evento internazionale.

Cremona, 21 gennaio 2026 – La Vittoria Alata di Cremona va alle Olimpiadi invernali. Dopo l’approvazione all’unanimità, avvenuta il 13 ottobre 2025, da parte del Consiglio Comunale della mozione per valorizzare la “Vittoria Alata di Calvatone” in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Amministrazione, tramite il Settore Cultura e Turismo, si è attivata per i necessari passaggi procedurali con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, e con la Direzione Generale Cultura della Regione Lombardia. Espletate queste procedure, la Giunta, su proposta dell’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, ha oggi autorizzato il prestito dell’opera, di proprietà del Comune di Cremona e custodita presso il Museo Archeologico 'San Lorenzo' per l’esposizione presso il Palazzo Lombardia a Milano dal 28 gennaio al 16 marzo 2026, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 in quanto l'evento consentirà una particolare promozione del patrimonio storico artistico dei Musei Civici di Cremona, con un positivo ritorno d’immagine per la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano-Cortina 2026, svelata la colonna sonora ufficiale delle Olimpiadi invernaliPer i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata annunciata la colonna sonora ufficiale, intitolata ‘Fantasia Italiana’, composta da Dardust.

Argomenti discussi: Cresce l'attesa per la Vittoria Alata di Calvatone alle Olimpiadi. Così si è risolto il mistero dell'originale: è all' Hermitage di San Pietroburgo; A Gunter Demnig consegnata la Vittoria Alata, simbolo della città di Brescia; Vittoria Alata verso i 200 anni dal ritrovamento: al via le celebrazioni; Victoria Mater. L’Idolino di Pesaro al Parco Archeologico di Brescia.

Oltre 5mila persone hanno assistito al monologo di Ambra Angiolini dedicato alla Vittoria Alata, nel bicentenario del ritrovamento, accompagnata al violoncello da Daniela Savoldi. - facebook.com facebook