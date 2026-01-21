Oggi a Davos, Friedrich Merz, leader europeo e atlantico, si incontra con Donald Trump in una delle vie strette di Merz. L'incontro mira a esplorare una possibile intesa in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Europa, in particolare tra Berlino e Washington. La discussione si inserisce in un quadro complesso di rapporti internazionali, con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise alle sfide attuali.

Berlino. Friedrich Merz, europeista e atlantico, soffre sulla propria pelle il braccio di ferro fra Stati Uniti e Danimarca (ovvero l’Europa) sulla Groenlandia. Il cancelliere tedesco aspira a ricucire lo strappo tra le due sponde dell’Atlantico ma Donald Trump non lo aiuta. Parlando lunedì notte da Palm Beach il presidente degli Stati Uniti ha chiarito: “Noi dobbiamo averla e loro (i danesi) devono cederla”, visto che “non possono neppure proteggerla”. Niente di personale. “In Danimarca le persone sono meravigliose, ma in Groenlandia non ci vanno nemmeno. Solo perché una nave è passata di lì 500 anni fa, questo non ti dà il diritto di proprietà”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La via stretta di Merz con Trump. Oggi l’incontro a Davos. Una proposta di intesa

Leggi anche: Trump e Xi Jinping si salutano con una stretta di mano dopo l'incontro in Corea del Sud

Leggi anche: Trump e Xi Jinping si salutano con una stretta di mano dopo l'incontro in Corea del Sud – Il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La via stretta di Merz con Trump. Oggi l’incontro a Davos. Una proposta di intesa; Dopo la rissa la pace, Depardieu incontra Barillari: stretta di mano e bacio fra l'attore francese e il Re dei paparazzi all'Harry's Bar di via Veneto; Stretta sui migranti, la circolare di Piantedosi: meno fogli di via, più detenzioni nei Cpr; Strade della movida, non molla la stretta di polizia e carabinieri.

La via stretta di Merz con Trump. Oggi l'incontro a Davos. Una proposta di intesaIl cancelliere tedesco si smarca dalla linea dura di Macron contro il presidente americano e vorrebbe proporre agli Usa un accordo che migliori la sicurezza nell'Artico: Protezione e sorveglianza dov ... ilfoglio.it

Via stretta del Camposanto di Arezzo: coperte le grandi bucheIl 16 aprile 2024, l’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS iniziava la campagna d’opinione per mettere in sicurezza la via stretta che porta da viale Buozzi al Camposanto Monumentale di Arezzo: ... lanazione.it

CALENDA, IL NUCLEARE E LA FALLACIA DEL PESCE PALLA Vedo che Carlo Calenda in questi giorni sta rilanciando le dichiarazioni del cancelliere Merz secondo il cui “fu un errore per la Germania uscire dal nucleare”, sottintendendo che questo potrebbe - facebook.com facebook

Trump minaccia l’Europa, annunciando un attacco alla Groenlandia. Macron, Merz, Starmer e Sanchez si sono già espressi a difesa dell’isola danese e dell’Europa. Ma non solo i leader delle grandi potenze europee: anche i primi ministri di Finlandia, Islanda x.com