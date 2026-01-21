La Verona sotterranea e gli altri appuntamenti archeologici del weekend
Scopri gli appuntamenti archeologici di questo weekend a Verona, con particolare attenzione alla scoperta della città sotterranea. Sabato 24 gennaio alle ore 10, parte un tour guidato che permette di visitare due siti archeologici nascosti nel centro storico. Un’occasione per conoscere meglio la storia antica di Verona attraverso un percorso immersivo e informativo, ideale per chi desidera approfondire le proprie conoscenze in modo semplice e rispettoso del patrimonio locale.
I principali appuntamenti archeologici nel weekend a Verona.SABATO 24 GENNAIO ORE 10- LA VERONA SOTTERRANEA - EXPRESS - 2 SITIQuesto tour prevede la visita guidata di due aree archeologiche sotterranee situate nel centro di Verona. Non è una semplice visita guidata, ma una vera e propria.🔗 Leggi su Veronasera.it
Sotto le strade di Verona si nasconde un’altra città… Un viaggio nel tempo tra resti romani, corridoi sotterranei e antiche ville che raccontano una storia tutta da scoprire. Durante la visita alla Verona sotterranea abbiamo esplorato: L’area archeologia di Vi - facebook.com facebook
