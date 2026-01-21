La vernice antismog al Dehon A Monza la scuola che respira

L’istituto Leone Dehon di Monza ha scelto di migliorare la qualità dell’aria scolastica utilizzando vernice antismog nelle sue aule e corridoi. Questa soluzione mira a ridurre l’inquinamento indoor, creando un ambiente più salubre per studenti e insegnanti. Un intervento semplice ma efficace, volto a promuovere il benessere e la salute all’interno della scuola.

L'istituto Leone Dehon investe sul miglioramento della qualità dell'aria nelle aule e nei corridoi, tinteggiati con vernice anti inquinamento. È tra i primi istituti scolastici italiani che ha aderito all'innovativo progetto "La Scuola che Respira", promosso da REair, società di ricerca, sviluppo e produzione, attiva nel campo delle eco-tecnologie, per la depurazione dell'aria esterna e interna agli edifici. Si tratta del primo progetto in Italia che, grazie all'impiego della nanotecnologia fotocatalitica Made in Italy eCoating brevettata da REair, punta a migliorare la qualità dell'aria che si respira all'interno delle scuole, eliminando fino all'80% dei principali inquinanti presenti nell'ambiente.

