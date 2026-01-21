La Ue reagisca unita a Trump La Lega? Non è Vannacci Parla Guidesi

L’intervento di Guidesi sottolinea l’importanza di un’azione concertata tra Europa e Stati Uniti, evidenziando la collaborazione economica come elemento chiave. In un contesto internazionale complesso, è fondamentale mantenere un rapporto equilibrato e condiviso, soprattutto di fronte a sfide globali. La posizione di Guidesi invita a distinguere tra le diverse forze politiche, come la Lega e Vannacci, e a concentrarsi su un dialogo costruttivo tra le nazioni.

L'assessore della Lega in Lombardia parla da europeista: "I dazi alla Francia? Un errore che rischia di minare i rapporti transatlantici. Il Mercosur? Può aiutare le imprese". E sulla Lombardia: "Nessun accordo per candidato FdI per il dopo Fontana" "Spero che da tutte e due le parti dell'Atlantico ci sia la consapevolezza che il rapporto di collaborazione tra Europa e Usa, soprattutto dal punto di vista della complementarietà economica, è fondamentale. Certo è che non si può essere sempre presi a schiaffi, per cui è doveroso da parte dell'Europa avere una reazione". Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della regione Lombardia, esponente della Lega, guarda agli ultimi sviluppi internazionali con preoccupazione, auspicando una reazione "unita" dell'Ue alle mattane di Trump.

