A Bologna si apre l’udienza conclusiva sulla vicenda di via Cura, dove si discute il caso di un omicidio, inizialmente qualificato come legittima difesa e poi ridimensionato a eccesso colposo. Già dal primo grado, la posizione giuridica è stata rivista in questa direzione, con la procura che ha condiviso questa richiesta. L’ultima fase del processo si svolge per chiarire le responsabilità e le circostanze di quanto accaduto.

Già dal primo grado l’ omicidio, dal punto di vista giuridico, era stato ridimensionato a eccesso colposo di legittima difesa, come peraltro al termine dell’udienza aveva chiesto la stessa procura. Unica a fare ricorso era stata la difesa: per chiedere, tra le altre cose, che venisse invece applicata l’esimente della legittima difesa con conseguente assoluzione dell’imputato. Ieri mattina la corte d’appello di Bologna, citando anche due sentenza della Cassazione in argomento, ha rilevato la propria incompetenza sul caso decidendo di mandare le carte alla corte d’assise d’appello. È lì dunque che, in data ancora da stabilire, verrà discusso il ricorso presentato da Mario Antonio Iadicicco, il 63enne originario di Formia (Latina), ma da tempo residente a Ravenna, difeso dall’avvocato Francesco Furnari e accusato di avere accoltellato a morte la notte del 20 settembre 2023 il 47enne ravennate Christian Battaglia (fratello e madre del defunto sono parte civile con l’avvocato Filippo Bianchini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di via Cura va in assise. A Bologna ultimo atto della vicenda

Leggi anche: CM.com – Cura Spalletti? No, la Juventus cura se stessa: c’è tutto per proseguire il cammino. Verso lo Scudetto? Lo dice il tecnico e ne va preso atto

Al Teatro Sociale la consegna delle benemerenze, Carnevali: “Atto di gratitudine per chi si prende cura della città”Al Teatro Sociale di Bergamo si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze, riconoscimenti dedicati a cittadini e associazioni impegnati nel prendersi cura della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La strage degli operai, riapre via Giovanni da Empoli. Il rione tra sollievo e dubbi: Manca un progetto vero; La tragedia di via Cura va in assise. A Bologna ultimo atto della vicenda; Incidente stradale a Roma: scontro fra tre auto sulla Casilina, un morto - Umberto D'Epifanio - e un ferito; Tragedia a Milano, clochard trovato morto per strada: ucciso dal freddo.

La tragedia di via Cura va in assise. A Bologna ultimo atto della vicendaPer la corte d’appello è quella la sede competente anche se l’imputato era stato condannato a un anno e quattro mesi per eccesso colposo di legittima difesa e non per omicidio volontario. msn.com

Crollo di via Canosa a Barletta: 66 anni dopo il ricordo della tragedia è sempre vivo«È un obbligo morale: siamo qui non soltanto per ricordare le vittime, ma anche per richiamare l’attenzione su come si costruisce e sugli effetti che può avere una cattiva operazione edilizia». Con ... lagazzettadelmezzogiorno.it

III B classico: "Medusa la tragedia di una donna", a cura del prof. Vincenzo d'Amelij Melodia - facebook.com facebook

“Gabriele D’Angelo era un nostro giovane Volontario. Perse la vita nella tragedia di Rigopiano, che lo strappò alla sua famiglia, ai suoi amici, alle sue passioni. L'anno scorso ho incontrato i suoi genitori, suo fratello, la sua ragazza di allora, le Volontarie e i Vol x.com