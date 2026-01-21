L’evoluzione del panorama giornalistico italiano vede una crescente affermazione delle testate del centro-nord, con particolare rilievo per la Sae di Alberto Leonardis, che supera la Nem di Enrico Marchi nel confronto diretto. Questa tendenza segnala un mutamento nell’orientamento del settore, con un consolidamento del ruolo delle testate del nord-ovest e del centro Italia, influenzando la distribuzione del potere mediatico nel paese.

Ha vinto il nord-ovest o forse l’asse che scende da Torino fino a Roma. Fuor di metafora, nel testa a testa con la Nem (Nord est multimedia) di Enrico Marchi prevale la Sae di Alberto Leonardis. E’ con lei che la Gedi ha avviato il negoziato in esclusiva per vendere la Stampa. Alla stessa società editoriale dallo stentoreo motto (Sapere Aude) la Gedi di John Elkann aveva venduto La Nuova Sardegna, Il Tirreno di Livorno, le Gazzette di Modena e Reggio, Nuova Ferrara, la Provincia Pavese e Paese Sera. Il gruppo Sae ha chiuso il 2025 con ricavi di 175,5 milioni di euro dei quali solo 45,5 milioni nell’editoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La svolta per la Stampa: dal nord al centro il potere dei giornali

Leggi anche: DiMartedì: Landini e Veltroni tra gli ospiti – potere e stampa al centro della puntata

Leggi anche: Furgone dei giornali rubato, ma non era contro la stampa: serviva per un bancomat

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: NIS2, AI Act, CRA: perché il 2026 segna una svolta per la sicurezza cyber; Trentini, vicina la svolta. Niente più veti per la liberazione; Leucodistrofia metacromatica, la svolta è possibile grazie allo screening neonatale - OMaR; Trattato sull'alto mare, WWF: svolta per per la governance degli oceani | Area stampa | WWF Italia.

La svolta per la Stampa: dal nord al centro il potere dei giornaliNel testa a testa con la Nem (Nord est multimedia) di Enrico Marchi prevale la Sae di Alberto Leonardis, editore di mestiere con provata esperienza nel settore. E’ con lei che la Gedi di John Elkann h ... ilfoglio.it

La svolta di Google: shopping più veloce con l’AI. E lancia la sfida ad AmazonDalla ricerca all’acquisto immediato: Alphabet testa negli Usa lo shopping guidato da assistenti intelligenti. Una mossa che riscrive le regole dell’ecommerce ... corriere.it

Si è svolta oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la conferenza stampa per la presentazione del Bando Nazionale Voucher 2026 per la certificazione 100% Made in Italy Ringrazio gli amici di Federitaly per avermi coinvolto anche in questa facebook