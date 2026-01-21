La svolta di Trump | Niente dazi accordo con la Nato per la Groenlandia

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato una svolta nelle sue politiche sulla Groenlandia. Dopo aver escluso l’uso della forza, il presidente ha proposto negoziati con la NATO per un possibile accordo sull’isola e ha comunicato la cancellazione dei dazi minacciati contro i paesi europei coinvolti nel contingente a Nuuk. Questa mossa rappresenta un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti e apre a nuove possibilità diplomatiche.

A Davos arriva la svolta di Donald Trump sulla Groenlandia: dopo aver escluso per la prima volta l’uso della forza ma reclamato un negoziato immediato per il controllo dell’isola, il presidente ha annunciato su Truth il quadro di un futuro accordo con la Nato per l’isola e la cancellazione dei dazi minacciati da febbraio contro i paesi europei che avevano mandato i loro soldati a Nuuk. «Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, è un intesa che durerà per sempre», ha postato dopo «un incontro molto proficuo con il segretario generale della Nato, Mark Rutte: abbiamo definito la cornice» che riguarda di fatto «l'intera regione artica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La svolta di Trump: "Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia" Groenlandia, Trump annuncia la svolta: “Accordo quadro con la Nato, niente dazi”Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato un accordo quadro con la NATO e la sospensione dei dazi commerciali. Groenlandia, la svolta di Trump: “Accordo con la Nato, stop dazi”Negli ultimi mesi si sono intensificate le discussioni sulla possibile vendita della Groenlandia, un territorio strategico e ricco di risorse. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump insiste sulla Groenlandia Argomenti discussi: La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia'; Groenlandia, la svolta di Trump con l''accordo eterno': cosa succede ora?; Trump a Davos: una mezza svolta, molte ambiguità; Groenlandia, giravolta di Trump: Intesa con la Nato, niente dazi. Il NYT: Basi USA sull'isola - Come Trump ha cambiato linea sulla Groenlandia in poche ore, il punto. La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia'A Davos arriva la svolta di Donald Trump sulla Groenlandia: dopo aver escluso per la prima volta l'uso della forza ma reclamato un negoziato immediato per il controllo dell'isola, il presidente ha ann ... ansa.it La svolta di Trump. Il presidente Usa: trovato accordo con Rutte sulla Groenlandia. E cancella i dazi per l'EuropaDonald Trump annuncia di aver raggiunto il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e che pertanto non farà scattare i dazi che aveva minaccia ... huffingtonpost.it Groenlandia, la svolta di Trump: "Accordo con la Nato, stop dazi" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook La svolta di Trump: 'Niente dazi, accordo con la Nato per la Groenlandia. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, l'intesa varrà per sempre' #ANSA x.com

