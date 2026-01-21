La strage silenziosa di Rasht il bazar incendiato dal regime iraniano

Il bazar storico di Rasht, città nel nord dell’Iran, è stato recentemente teatro di un incendio di origine ancora non chiarita. Una fotografia cattura una pila di scarpe abbandonate sul pavimento, simbolo silenzioso degli eventi che hanno coinvolto questa importante area commerciale. Rasht, capoluogo della provincia di Gilan e affacciata sul Mar Caspio, rappresenta un elemento centrale nell’attuale contesto di tensione e crisi nel paese.

Secondo testimoni oculari e organizzazioni per i diritti umani, appartenevano ai manifestanti presenti nel mercato l'8 gennaio, quando le forze di sicurezza del regime iraniano avrebbero incendiato il bazar mentre decine di persone si erano già arrese. Chi ha tentato di fuggire sarebbe stato colpito a colpi d'arma da fuoco, mentre molti altri sono morti intrappolati dalle fiamme.

