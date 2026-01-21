la storia di giovanna da bagno monaca diventata beata

La Beata Giovanna da Bagno di Romagna, monaca camaldolese, morì nel gennaio 1105, oltre 900 anni fa. Dopo secoli di devozione, fu beatificata nel 1823 da Papa Pio VII. La sua vita testimonia l’impegno religioso e spirituale di un’epoca passata, mantenendo vivo il ricordo della sua figura all’interno della tradizione cattolica italiana.

Nel gennaio 1105, quindi oltre 900 anni fa, moriva la Beata Giovanna da Bagno di Romagna, monaca camaldolese elevata alla beatificazione nel 1823 da Papa Pio VII (1742-1823), cesenate. Nata intorno al 1040, con probabilità apparteneva a una delle famiglie più vicine ai Conti Guidi. Fin da fanciulla fu attratta dalla regola di San Romualdo, fondatore dell’eremo di Camaldoli, situato appena al di della catena dei Mandrioli di Bagno di Romagna. Ma già poco prima dell’anno mille, San Romualdo di Ravenna fece una lunga dimora nell’abbazia di Bagno. In quel periodo fondò un asceterio femminile (l’ex convento bagnese di Santa Lucia), in cui visse e morì la Beata Giovanna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

