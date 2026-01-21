Il gruppo Gedi, controllato dalla famiglia Elkann, ha avviato trattative esclusive con Sae, proprietaria di vari quotidiani tra cui Il Tirreno e La Provincia Pavese. Questa mossa potrebbe portare a un cambiamento nella gestione de La Stampa, con porte chiuse per Marchi. La notizia rappresenta un'importante evoluzione nel panorama editoriale italiano, segnando un possibile passaggio strategico per il futuro del quotidiano.

Colpo di scena nel risiko editoriale. Ieri il gruppo Gedi, di proprietà della famiglia Elkann, ha informato il direttore e il cdr del quotidiano La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo Sae cui fanno già capo il Tirreno, La Provincia Pavese, La Nuova Sardegna, la Gazzetta di Modena, quella di Reggio e la Nuova Ferrara. La trattativa riguarda la testata torinese, inclusi tutti gli asset collegati e le rotative. Viene, dunque, messa all'angolo l'offerta della Nord Est Multimedia, guidata dal numero uno di Banca Finint, Enrico Marchi. L'obiettivo di Nem - che in passato ha già rilevato da Gedi i quotidiani del Nord Est (Il Messaggero Veneto, Il Piccolo, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Il Corriere delle Alpi) - era proprio arrivare a una trattativa in esclusiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Stampa va verso Sae. Porte chiuse per Marchi

La Stampa verso Sae. Si sposta il baricentro dell’editoria italianaGedi ha avviato una trattativa esclusiva con Sae (Sapere Aude Editori) per la cessione de La Stampa, comprendente la testata, gli asset correlati e le attività di stampa rotativa.

Leggi anche: Avellino, settimana blindata: sedute a porte chiuse e silenzio stampa

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sanità in Piemonte, rimpasto ai vertici: verso il cambio della guardia in Azienda Zero; Malati in fuga dal Piemonte: la migrazione costa 24 milioni, Lombardia al top; Specchio dei Tempi, le lettere di venerdì 16 gennaio; Viabilità, il doppio cantiere superstrada-A10 complica il traffico verso Ponente.

La Stampa va verso Sae. Porte chiuse per MarchiGedi concede l'esclusiva al gruppo di Sassari. Fieg insoddisfatta sulle misure per il settore ... ilgiornale.it

La Stampa verso Sae. Si sposta il baricentro dell'editoria italianaIl quotidiano torinese passserebbe dal gruppo Gedi nelle mani di quello guidato da Alberto Leonardis, che ha costruito negli ultimi anni un solido network di giornali locali, dal Tirreno alla Nuova Sa ... ilfoglio.it

La Stampa verso Sae. Si sposta il baricentro dell’editoria italiana. Il quotidiano torinese passerebbe dal gruppo Gedi nelle mani di quello guidato da Alberto Leonardis, che ha costruito negli ultimi anni un solido network di giornali locali x.com

La Stampa verso Sae. Si sposta il baricentro dell'editoria italiana. Il quotidiano torinese passerebbe dal gruppo Gedi nelle mani di quello guidato da Alberto Leonardis, che ha costruito negli ultimi anni un solido network di giornali locali - facebook.com facebook