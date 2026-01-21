La stagione del Sanfra Meraviglie in scena

È ripresa la stagione “Sanfra Meraviglie” all’Auditorium San Francesco al Prato. Da ora fino a maggio, il programma offre un percorso attraverso il racconto contemporaneo, includendo eventi su sport, politica, canzone d’autore, satira e musica. Un’opportunità per approfondire temi attuali e scoprire nuovi talenti in un contesto culturale dedicato alla varietà e alla qualità degli spettacoli.

Riparte "Sanfra", la stagione dell' Auditorium San Francesco al Prato con un viaggio nel racconto contemporaneo che fino a maggio spazia tra sport, politica, canzone d'autore, satira e tanta musica. Primo appuntamento, questo venerdì alle 21, è con Francesco Repice (foto sopra) in "Ci vediamo alla radio. Vite di cronisti che hanno incrociato la Storia". Storico cronista di Radio Rai, Repice apre la scatola delle meraviglie e accompagna il pubblico in cinquant'anni di momenti indimenticabili in un intreccio tra musica e parole, immagini ed emozioni. Una galleria di eroi della radio, di voci assolute e ribelli, capaci di trasmettere il potere della parola.

