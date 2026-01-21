La Spezia su ‘Aba’ Youssef un solo colpo fatale al torace

Nella Spezia, Youssef ‘Aba’ Abanoub, 18 anni, è deceduto a seguito di un colpo al torace durante un episodio avvenuto presso la scuola Einaudi Chiodo. Secondo le prime ricostruzioni, l’evento è stato causato da un’aggressione con un’unica ferita fatale. L’autore, un coetaneo, Zouhair Atif, è stato identificato come responsabile. Le autorità stanno approfondendo le dinamiche dell’accaduto.

Un colpo solo, al torace, con esiti fatali: questo dai primi accertamenti ad aver provocato la morte di Youssef ‘Aba’ Abanoub, il 18enne accoltellato e ucciso alla scuola Einaudi Chiodo della Spezia lo scorso venerdì da un coetaneo compagno di istituto, Zouhair Atif. Quest’ultimo è in carcere dopo aver confessato il gesto, compiuto davanti a più testimoni in un corridoio scolastico. I riscontri completi dell’autopsia tra 60 giorni. Oggi l’autopsia sul corpo della vittima, svolta alla Spezia dal medico legale Francesco Ventura, dell’istituto di medicina legale del San Martino di Genova. Per i riscontri completi ci vorranno 60 giorni, ma dai primi elementi emersi non sono state riscontrate altre ferite a parte quella mortale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

