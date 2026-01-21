La Spezia l’autopsia su Aba conferma un solo colpo mortale

L’autopsia su Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, ha confermato che la morte è stata causata da un singolo colpo, che ha perforato diversi organi vitali. Il giovane diciottenne di La Spezia, di origini egiziane, è deceduto lo scorso venerdì. La ricostruzione delle cause permette di fare chiarezza sull’accaduto e di proseguire nelle indagini.

(Adnkronos) – Un solo colpo che ha perforato diversi organi vitali causando il decesso di Youssef Abanoub, detto Aba, il diciottenne spezzino di origini egiziane, morto lo scorso venerdì. A confermarlo è stata l'autopsia effettuata dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura, che si è dato 60 giorni di tempo per una relazione completa da fornire agli inquirenti. A ucciderlo, come noto, è stato il compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di Spezia, Zouhair Atif, 19 anni. Ancora presto, secondo il medico legale, interpellato dall'Adnkronos, per stabilire con certezza se Atif, come ha dichiarato alla gip Marinella Acerbi, volesse colpire Youssef alla gamba, colpendolo al torace in seguito a un presunto movimento del giovane.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Aba, l’autopsia: un solo colpo mortale. Intanto si prepara il funerale del ragazzo ucciso a scuolaL’autopsia di Aba Youssef, il ragazzo di 18 anni ucciso a scuola a La Spezia, si è conclusa con un esito che conferma un colpo mortale. Leggi anche: Garlasco, cosa rivela l'autopsia su Chiara Poggi sul colpo mortale e l'arma del delitto Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Omicidio al Chiodo: disposta l’autopsia, giovedì i funerali. Istituzioni al lavoro per il supporto psicologico agli studenti; Studente accoltellato a La Spezia, confermata la custodia cautelare per l'aggressore; Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Abanoub ucciso a coltellate in classe a 19 anni: tutto quello che c'è da sapere. La Spezia, l'autopsia su Aba conferma un solo colpo mortaleA ucciderlo il compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di Spezia, Zouhair Atif, 19 anni ... adnkronos.com Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, l'autopsia: accoltellato con un solo colpo mortaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, l'autopsia: accoltellato con un solo colpo mortale ... tg24.sky.it Omicidio al Chiodo: letale la ferita al torace, eseguita l’autopsia x.com Lo studente e golfista genovese Emanuele Galeppini, 16 anni, non è morto per schiacciamento, né per le ustioni, ma per soffocamento da fumo. Questo è il primo quadro che emerge dopo l'autopsia effettuata dai periti romani a cui ha assistito, per la famiglia, l - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.