La situazione vista Cagliari Kean appesi alla caviglia Vanoli non vuole rischiare E Parisi resta un’incognita

A Cagliari, la situazione dei viola si concentra sull’infortunio di Kean, ancora appeso alla caviglia. Vanoli preferisce non rischiare, mentre l’incertezza su Parisi rimane. La condizione di Kean condiziona le scelte di formazione e il rendimento della squadra, evidenziando come gli infortuni possano influenzare il corso delle partite e le strategie di gioco.

La caviglia destra di Moise Kean continua a tenere in ostaggio la Fiorentina. È da lì che passa, ancora una volta, il presente e il futuro immediato dei viola, costretti a fare i conti con un’assenza pesante che a Bologna si è ripetuta per la seconda volta in campionato. Un problema che Kean si porta dietro ormai dall’inizio di dicembre e che, dopo essersi riacutizzato nella gara del Franchi contro il Milan, ha spinto lo staff medico a fermare la punta nell’ultimo turno, scegliendo la linea della prudenza. La decisione di risparmiare l’attaccante al Dall’Ara è stata presa con un obiettivo chiaro: provare a riaverlo a disposizione per la delicata sfida salvezza di sabato contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

