La sfilata Louis Vuitton Uomo Autunno-Inverno 2026-2027, che ha aperto la Paris Fashion Week, ha rappresentato uno degli eventi principali della stagione. L’evento ha mostrato le nuove proposte della maison per la prossima stagione, offrendo uno sguardo sulle tendenze e sulle interpretazioni del brand. Un appuntamento fondamentale nel calendario della moda parigina, che ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati del settore.

La sfilata Louis Vuitton Uomo Autunno-Inverno 2026-2027, che ha aperto ufficialmente la Paris Fashion Week, si è imposta come uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione parigina. Ospitata alla Fondazione Louis Vuitton, la sfilata ha aperto ufficialmente le celebrazioni per i 130 anni del monogramma LV, trasformando la passerella in set cinematografico. Al centro della location, un appartamento di vetro essenziale immerso in un prato artificiale, dal quale i modelli apparivano e scomparivano come attori in scena, davanti a un parterre di ospiti. Un’orchestra dal vivo e un coro gospel hanno accompagnato la sfilata con una colonna sonora potente e immersiva, fondendo musica e moda in un’unica esperienza multisensoriale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La sfilata Louis Vuitton Uomo A/I 26-27 si è imposta come uno degli appuntamenti più spettacolari della stagione parigina.

Maurizio Lombardi si è lasciato conquistare dagli anni Settanta per la sfilata di Louis VuittonMaurizio Lombardi ha scelto di rivivere l’atmosfera degli anni Settanta partecipando alla sfilata di Louis Vuitton.

Così Louis Vuitton ha creato uno dei simboli più iconici e identitari di sempreLouis Vuitton ha dato vita a uno dei simboli più riconoscibili e rappresentativi del suo brand.

Argomenti discussi: Louis Vuitton, functional luxury. La sfilata uomo autunno inverno 2026; La settimana della moda uomo di Parigi si apre con il Drophaus di Pharrell per Louis Vuitton; La casa del futuro di Louis Vuitton nel cuore del Jardin d'Acclimatation a Parigi; Sobrio ed elegante, ecco l'uomo Louis Vuitton firmato da Pharrell Williams.

