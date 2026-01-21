La scoperta della Basilica di Vitruvio e il comitato dell' Edilizia Sacra

In seguito alla recente scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, nasce il Comitato Vitruvio, un organismo dedicato alla tutela e valorizzazione di questo importante patrimonio archeologico. L’obiettivo è promuovere studi, conservare il sito e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza storica e culturale di questa scoperta, contribuendo alla crescita del patrimonio locale e alla conoscenza delle radici antiche della regione.

Sull’onda dell’entusiasmo per la scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, si istituisca il Comitato Vitruvio. Questo avrà il compito di esaminare i progetti dei nuovi edifici pubblici, o comunque pagati coi denari del contribuente (innanzitutto le chiese), e la loro adesione all’insuperata triade vitruviana: firmitas, utilitas, venustas. Io mi candido alla direzione del sottocomitato Edilizia Sacra. Non prevedo un lavoro troppo difficile. Su firmitas e venustas possono esserci divergenze di opinioni, e ammetto perfino che la nuova chiesa di Santa Maria Goretti a Mormanno, in Calabria, ad alcuni possa non sembrare una confezione di rotoloni di carta igienica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La scoperta della Basilica di Vitruvio e il comitato dell'Edilizia Sacra La scoperta della Basilica di Vitruvio catapulta le Marche al centro dell'interesse culturale mondialeLa recente conferma che i resti rinvenuti in piazza Andrea Costa a Fano appartengano alla Basilica di Vitruvio ha riacceso l’interesse internazionale sulle Marche. La Basilica di Vitruvio, il video della sensazionale scoperta a FanoLa Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Scoperta Basilica di Vitruvio, Giuli: A Fano il cuore della più antica sapienza architettonica dell’Occidente; Perché la scoperta della basilica di Vitruvio nelle Marche è importante; A Fano riemergono i resti della Basilica di Vitruvio. Scoperta eccezionale; Scoperta a Fano la basilica perduta di Vitruvio. Perché la scoperta della basilica di Vitruvio nelle Marche è importanteIl trattato di Vitruvio è l’unico documento sull’architettura tramandato integro dall’antichità ed è, per questo motivo, la principale fonte sui metodi di progettazione e costruzione dell’epoca romana ... ilpost.it Dopo 2000 anni scoperta la Basilica di Vitruvio a Fano: Un ritrovamento straordinario, di valore universaleA Fano è stata scoperta la Basilica Vitruviana di cui Marco Vitruvio Pollione parlava nel trattato De Architectura ... fanpage.it Dopo l’ufficialità della scoperta della Basilica di Vitruvio, la parola passa alla città. In piazza Andrea Costa reazioni positive da parte di cittadini e commercianti, favorevoli alla conservazione e alla valorizzazione dell’area archeologica anche a fronte dei disagi - facebook.com facebook La scoperta della basilica permetterà di capire qualcosa in più sull'architettura dell'antichità, dopo secoli di ricerche x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.