La scoperta della Basilica di Vitruvio e il comitato dell' Edilizia Sacra

Da ilfoglio.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito alla recente scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, nasce il Comitato Vitruvio, un organismo dedicato alla tutela e valorizzazione di questo importante patrimonio archeologico. L’obiettivo è promuovere studi, conservare il sito e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza storica e culturale di questa scoperta, contribuendo alla crescita del patrimonio locale e alla conoscenza delle radici antiche della regione.

Sull’onda dell’entusiasmo per la scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano, si istituisca il Comitato Vitruvio. Questo avrà il compito di esaminare i progetti dei nuovi edifici pubblici, o comunque pagati coi denari del contribuente (innanzitutto le chiese), e la loro adesione all’insuperata triade vitruviana: firmitas, utilitas, venustas. Io mi candido alla direzione del sottocomitato Edilizia Sacra. Non prevedo un lavoro troppo difficile. Su firmitas e venustas possono esserci divergenze di opinioni, e ammetto perfino che la nuova chiesa di Santa Maria Goretti a Mormanno, in Calabria, ad alcuni possa non sembrare una confezione di rotoloni di carta igienica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

