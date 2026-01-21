La Sapienza si conferma l'università più scelta dagli italiani per studiare medicina. Nella seconda tornata delle preferenze degli studenti, questa istituzione si posiziona al primo posto tra le università più desiderate per il corso di laurea in medicina, confermando la sua reputazione come punto di riferimento nel panorama accademico nazionale.

È La Sapienza la sede al primo posto tra le università scelte degli studenti nella seconda tornata per la facoltà da frequentare dopo l'inserimento nella graduatoria di medicina. Segue la Federico II Di Napoli. Al terzo posto, la Statale di Milano. Sono stati 463 i ragazzi che hanno indicato l'ateneo romano come preferito per divenire medici e dentisti; 363 hanno invece scelto per la Federico; 307 la Statale. A seguire la facoltà di medicina dell'università di Padova, indicata da 244 studenti e quella dell'università di Torino con 227 preferenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Sapienza è l'università preferita dagli italiani per studiare medicina

