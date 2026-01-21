La sanità tra cura esperienza e umanità

Il nuovo appuntamento di ‘Macchie e Inchiostri’ si concentra sulla sanità italiana, analizzandone gli aspetti di cura, esperienza e umanità. L’incontro, previsto per domenica pomeriggio al centro civico di Villanova, offre un’occasione per riflettere sul ruolo delle strutture sanitarie e sul valore del rapporto tra medici e pazienti, attraverso approfondimenti e testimonianze. Un momento di confronto dedicato a conoscere meglio il sistema sanitario e le sue sfide quotidiane.

Si intitola ‘La Sanità Italiana tra cura, esperienza e umanità’ il nuovo appuntamento di ‘Macchie e Inchiostri - libri, giornalisti e inchieste alla ricerca della verità, in programma per domenica pomeriggio al centro civico di Villanova. "Un dibattito multidisciplinare sulle sfide e il valore umano della cura – spiega il direttore artistico del festival, Paolo Frigerio -. Vogliamo offrire alla cittadinanza un momento di riflessione profonda che vada oltre i numeri e le criticità croniche della sanità, per riscoprire il valore dell’incontro e della competenza al servizio dell’uomo". Frigerio aggiunge: "Si tratta di un evento di approfondimento per riflettere sullo stato attuale e sulle prospettive future del nostro sistema sanitario che intreccerà quattro percorsi professionali e umani profondamente diversi, ma uniti da un unico obiettivo: rimettere la persona al centro dell’iter di cura". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Professionalità, umanità e gentilezza: la mia esperienza in Senologia e Chirurgia Senologica"

