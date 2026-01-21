La Russia appoggia Trump sulla Groenlandia e non vedeva l’ora

La Russia sembra aver dato il suo supporto alle ambizioni di Trump sulla Groenlandia, segnando un possibile cambio negli equilibri geopolitici del Nord. Da oltre sette decenni, la strategia russa mira a indebolire l’unità tra Europa occidentale e Stati Uniti, con l’obiettivo di frammentare l’alleanza NATO. Questa evoluzione potrebbe avere implicazioni significative per la stabilità regionale e le relazioni internazionali.

La Russia sembra concedere il nulla osta alle mire espansionistiche di Trump a nord. Per oltre 75 anni, il sogno più caro alla strategia russa è stato quello di dividere l’Europa occidentale dagli Stati Uniti e rompere l’alleanza Nato. Questa è ora una possibilità, mentre il presidente Trump porta avanti la sua campagna per conquistare la Groenlandia, indipendentemente da ciò che pensano gli abitanti locali o la Danimarca, sua proprietaria. «La Groenlandia – ha argomentato Lavrov – non è una parte naturale della Danimarca, ma una conquista coloniale. Solo verso la metà del secolo scorso è stato firmato un accordo per farla diventare parte della Danimarca, non come colonia». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

