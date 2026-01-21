La Rugby Palermo supera il San Gregorio 24-20

La Rugby Palermo ha conquistato una vittoria importante contro il San Gregorio, conclusa con il punteggio di 24 a 20, ottenendo anche il punto bonus. La partita si è svolta con equilibrio, dimostrando la determinazione e la solidità della squadra nel corso dell'incontro. Questo risultato rafforza la posizione della Rugby Palermo nel campionato, offrendo ulteriori motivazioni per le prossime sfide.

Arriva un'altra vittoria per il nostro quindici con punto bonus. Battuto il San Gregorio con il punteggio di 24 (4) a 20 (1). Gara piuttosto complicata ieri, giocata per 40 minuti in inferiorità numerica frutto di 4 cartellini gialli, almeno 35 punizioni fischiate contro e un San Gregorio.

