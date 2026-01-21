La Robur vive una stagione deludente Serve motivazione per cambiare rotta

La Robur attraversa una stagione difficile, evidenziando la necessità di un cambio di passo. La mancanza di energia e le scelte tattiche spesso poco efficaci evidenziano l’urgenza di una riflessione e di una motivazione rinnovata. Solo attraverso un approccio equilibrato e una rinnovata determinazione la squadra potrà ritrovare il percorso giusto e risalire la china.

Una squadra senza anima, incatenata a convinzioni tattiche complesse che il più delle volte non portano vantaggi concreti. Una società con un organigramma ridotto all’osso e senza nessuna prospettiva di crescita e sviluppo, almeno nel breve. Una proprietà che vive centinaia di chilometri più a nord e che fa capolino ogni tanto, senza che però la presenza in città porti a passi avanti concreti sul rafforzamento della rosa, del club, delle infrastrutture, dei partner. La Robur vive una stagione molto deludente in campo quanto avvilente fuori che, per i più attenti e appassionati di numeri, non può che far tornare in mente la prima metà degli anni ’70. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

