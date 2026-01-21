La Robur attraversa una stagione difficile, evidenziando la necessità di un cambio di passo. La mancanza di energia e le scelte tattiche spesso poco efficaci evidenziano l’urgenza di una riflessione e di una motivazione rinnovata. Solo attraverso un approccio equilibrato e una rinnovata determinazione la squadra potrà ritrovare il percorso giusto e risalire la china.

Una squadra senza anima, incatenata a convinzioni tattiche complesse che il più delle volte non portano vantaggi concreti. Una società con un organigramma ridotto all’osso e senza nessuna prospettiva di crescita e sviluppo, almeno nel breve. Una proprietà che vive centinaia di chilometri più a nord e che fa capolino ogni tanto, senza che però la presenza in città porti a passi avanti concreti sul rafforzamento della rosa, del club, delle infrastrutture, dei partner. La Robur vive una stagione molto deludente in campo quanto avvilente fuori che, per i più attenti e appassionati di numeri, non può che far tornare in mente la prima metà degli anni ’70. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur vive una stagione deludente. Serve motivazione per cambiare rotta

Argomenti discussi: Calcio, la Robur cade a Poggibonsi: Leoni vittoriosi allo Stefano Lotti (1-0); Robur, Bellazzini: Primo tempo di grande livello, male il secondo. Dobbiamo trovare stimoli; La Robur vive una stagione deludente. Serve motivazione per cambiare rotta; Borri F. Domani sarà una bellissima partita, per vincerla dovremmo sfruttare i loro punti deboli.

La Robur è in piedi! Tre punti d’oro. Una ripartenza che fa ben sperareUna mano santa, il successo di domenica a Trestina. Dopo tre sconfitte consecutive, e appena un punto, prezioso certo, guadagnato (a Grosseto) nelle ultime sei giornate, la Robur aveva soltanto un ... lanazione.it

La Robur ha bisogno di punti e fiducia. E’ una sfida dove è vietato sbagliareE’ incredibile come una stagione, iniziata alla grande (a eccezione della caduta all’esordio), anche oltre le più rosee aspettative, sia progressivamente e inesorabilmente precipitata. I nove ... lanazione.it

Siena club Fedelissimi. . Quattordicesima puntata della terza stagione di "Al Club con la Robur". In diretta dalla sede del Siena Club Fedelissimi Giuseppe Ingrosso intervista Pier Luigi Fabrizi, dirigente del club bianconero, nell’esperienza durante gli anni di S facebook