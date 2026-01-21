La rivista Kalós dedicata ai 200 anni di basile | al Teatro Massimo la presentazione con gli autori
Venerdì 23 gennaio alle ore 17,30, presso la sala Onu del Teatro Massimo, si terrà la presentazione del numero monografico della rivista Kalós dedicato ai 200 anni dalla nascita dell’architetto Giovan Battista Filippo Basile. L’evento, alla presenza degli autori Giovanni Fatta e Antonietta Iolanda Lima, offre l’opportunità di approfondire la figura e l’opera di questo importante protagonista dell’architettura italiana.
Il numero monografico della rivista Kalós dedicato all'architetto Giovan Battista Filippo Basile in occasione dei 200 anni dalla nascita sarà presentato venerdì prossimo 23 gennaio, alla sala Onu del Teatro Massimo, alle ore 17,30 alla presenza degli autori Giovanni Fatta, Antonietta Iolanda Lima.
La rivista Kalós dedicata ai 200 anni di BasileLa rivista Kalós presenta un numero monografico dedicato a Giovan Battista Filippo Basile, in occasione dei 200 anni dalla nascita dell’architetto.
