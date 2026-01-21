La rivincita del tattile | perché millennials e Gen Z scelgono l’oggetto immortale?

In un’epoca dominata dalla digitalizzazione e dagli archivi virtuali, Millennials e Gen Z riscoprono il valore degli oggetti tangibili. La loro scelta di preferire oggetti “immortali” riflette un desiderio di connessione reale e duratura, in contrasto con l’effimero del mondo digitale. Questa tendenza evidenzia un ritorno alla materialità come forma di resistenza e significato, aprendo nuove prospettive sulla relazione tra le persone e gli oggetti nel nostro tempo.

Life&People.it Mentre il mondo si affanna a stipare l'intera esperienza umana in server remoti e archivi cloud che nessuno può toccare, una nuova generazione di "resistenti" sta facendo esattamente il percorso inverso. Non è una posa nostalgica, ma un'inchiesta sul campo: Millennials e Gen Z stanno disertando la fluidità del pixel per rifugiarsi nel peso specifico delle cose. Lo vedi nelle aste di orologeria meccanica che polverizzano record o nelle mani sporche di polvere di chi scava tra i mercatini dell'Est Europa. Il collezionismo fisico è tornato, e non è un hobby per pochi; è la risposta viscerale a un'esistenza che è diventata troppo leggera per essere sentita davvero.

